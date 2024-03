Musikinstrumente bei der Musikschule Leiblachtal ausprobieren

Unter dem Motto “mol usprobiera” waren am Freitag den 22.März 2024 wieder alle Interessierten recht herzlich eingeladen, verschiedenste Instrumente unter fachkundiger Anleitung und Beratung in der Musikschule Leiblachtal auszuprobieren.

Von der Musikschule wurden speziell die Instrumente vorgestellt, bei denen ein kurzfristiger Einstieg in die Welt der Musik möglich ist. Im Vorspielsaal konnte bei Sdravko Kulow E-Gitarre, Ukulele und E-Bass ausprobiert werden. Im Gruppenraum wartete Thomas Halfer mit Tenorhorn, Posaune und Tuba, Urs Rickmann hatte das Horn vorbereitet und bei Benjamin Horatschek stand das Saxophon bereit. Im ersten Stock in den Übungsräumen war das Mikrofon für Gesang bei Christine Anesi und Tanja Oberscheider eingeschaltet, Fagott und Oboe konnte bei Carmen Jochum und Franziska Zangerle versucht werden. Kontrabass, Violine und Bratsche wurden von Angelika Bertel und Irini Pleshti vorgestellt, Ulrike Mohr das das Violoncello ausgepackt, Klarinetten lagen bei Michael Schmid bereit und Querflöte wurde von Anna Hanslbauer aus dem Instrumentenkoffer geholt. Zahlreiche junge und junggebliebene zukünftige Musiker nutzen die außergewöhnliche Gelegenheit, eine so große Bandbreite von Instrumenten auszuprobieren und die dementsprechenden Musiklehrer persönlich kennenzulernen. Bei allen Instrumenten konnte man sich unter der fachlichen Anleitung versuchen und Fragen zu Instrument und Stundenzeiten wurden beantwortet. Einige Schnupperstunden die die Musikschule Leiblachtal kostenlos anbietet um nach dem „usprobiera“ in Ruhe noch einmal das gewählte Instrument mit dem Lehrer zu testen, wurden noch am Nachmittag vereinbart.