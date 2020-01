Mohren und Frastanzer bringen eigene Limo auf den Markt

Die beiden Vorarlberger Bierbrauer haben zusammen eine Gesellschaft gegründet, um alkoholfreie Getränke und Limonade im Ländle unter eigener, gemeinsamer Marke herzustellen und zu vertreiben.

Limonade wird nur in Vorarlberg hergestellt

"Der Limonaden-Markt wird immer mehr von internationalen Großkonzernen dominiert. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, gemeinsam einen regionalen Weg in Vorarlberg zu gehen, um dieser Entwicklung entgegenzutreten. So bekommt das Vorhaben auch deutlich mehr Energie, als wenn jeder nur seine eigene Limonade herstellen würde", so Pachole.

Hinter dem Vorhaben stehe die Absicht, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. So soll die Limonade ausschließlich in Vorarlberg hergestellt werden und zwar in Dornbirn und Frastanz. Aktuell führe man jedoch auch Gespräche mit anderen Partnern in Vorarlberg, welche man bei der Herstellung ins Boot holen könnte. So käme vielleicht auch noch der eine oder andere zusätzliche Produktionsstandort in Vorarlberg dazu.