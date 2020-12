Mohren Genusstasche: Neues Projekt für die Zukunft

Die Haubenküche vom Gasthaus Mohren bereitet spezielle Menüs an Weihnachten und Silvester für die Kunden zu

RANKWEIL. Etwas ganz Besonderes einfallen lassen an Weihnachten und zum Jahreswechsel hat sich das Gasthaus Mohren Rankweil. Die Mohren Genusstasche beinhaltet vier verschiedene Menüs sogar mit der Berücksichtigung der Veganer, welche am Heiligen Abend oder an Silvester ganz speziell zubereitet werden. Es gibt ein Abhol- oder Lieferservice. „Wir möchten mehr sein wie ein Catering. Es wird ein Projekt für die Zukunft darstellen mit ganz vielen Möglichkeiten und neuen Herausforderungen. In den kommenden Jahren soll dieses neue Projekt noch ausgebaut werden. Weihnachten und Silvester muss weiterhin eine kulinarische Verwöhnzeit bleiben. Die Menüs von seinem Lieblingsrestaurant zuhause genießen ist doch erstklassig“, sagt Gasthaus Mohren Rankweil Chef Marcel Herburger. Das Team um Pascal Lang und Jessica Summer haben für ein neues kulinarisches Abenteuer gesorgt. Die Bevölkerung von Rankweil und Umgebung hat die Mohren Genusstasche schon gut angenommen und trägt schon erste Früchte. Von Dienstag bis Donnerstag bietet das GH Mohren Rankweil seit vielen Monaten schon das Take Away für die Menschen an. VN-TK