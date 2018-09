Mofa- und Minicross bei Kaiserwetter

Der Riefensberger Gabriel Vogt war das Maß der Dinge.

Krumbach. Die 14. Auflage des traditionellen Mofa- und Minicross-Spektakel auf dem berüchtigten „Brauerei Ring“ hatte es wieder in sich. Hunderte Besucher säumten an den beiden Renntagen den Rundkurs in Krumbach – das spätsommerliche Schönwetter trug seinen Teil zu einer rundum gelungenen Veranstaltung bei. Die 25 freiwilligen Helfer vom Verein „Off-Roader“ leisteten wieder ganze Arbeit und mit Ausnahme von zwei kleineren Zwischenfällen, die aber glimpflich endeten, verlief der Event reibungslos.