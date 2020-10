Möglichweise die letzte Zeitumstellung?

Inmitten der noch immer nicht überwundenen Corona-Krise endet am 25. Oktober die Sommerzeit. Die Zeiger werden in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht.

Ansonsten immer für Diskussionen gut, hielt sich die Aufregung rund um die Zeitumstellung diesmal in Grenzen - die Menschheit beschäftigt sich mit einem wichtigeren Thema, der Pandemie. Deshalb ist es auch weiterhin völlig unklar, wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergehen wird.

In der gesamten EU wurde bisher am letzten März-Sonntag an der Uhr gedreht - und am letzten Sonntag im Oktober wieder zurück. Eingeführt wurde die Sommerzeit 1973 in Europa anlässlich der Ölkrise und mit dem Hintergrund, Energie zu sparen. Mit der Zeitverschiebung sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen werden. Frankreich machte damals den Anfang.