Modernes Sitzgefühl mit freistil

Wie kann man eine etablierte Möbelmarke erfolgreich erneuern? Und dabei weder die Herkunft verleugnen noch den Stil verlieren? Mit Mut, Humor und Sinn für Details. freistil von Rolf Benz zeigt es vor.

Freiheit, freier Stil und Stilbewusstsein

Das jung und urban anmutende freistil Sortiment umfasst klassische Sofas und Sitzmöbel ebenso wie geradlinige Couch- und Beistelltische. Und sorgt mit seinen runden Sesseln und Hockern und aufregend gemusterten Kissen für Highlights in jedem Heim. Die vielen verschiedenen 3- oder 4-Sitzer in all ihren zahlreichen Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten sind im Übrigen in Vorarlberg exklusiv bei CASA erhältlich. Ein Umstand, auf den Phillip Waltner zurecht stolz ist. „Zeitgemäßes Design, super Qualität und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis – das passt einfach perfekt zu uns“, lacht er.