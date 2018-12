Moderatorin Christiane Schwald-Pösel geht in Baby-Pause

Ab dem 10. Dezember 2018 ist das mobile Sendestudio des ORF wieder in Vorarlberg unterwegs.

“Guten Morgen Österreich” wird in den Vorarlberg-Wochen künftig von Inés Mäser und Lukas Schweighofer präsentiert. Inés Mäser und Lukas Schweighofer melden sich werktäglich in “Guten Morgen Österreich” ab 6.30 Uhr in ORF 2, Nina Kraft begleitet die Zuseherinnen und Zuseher zusätzlich in “Daheim in Österreich” um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.