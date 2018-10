41 Prozent der Vorarlberger nutzen werktags das Auto

Trotz massiven Investitionen in die Rad- und ÖPNV-Infrastruktur liegt der Anteil des motorisierten Individualverkehrs werktags in Vorarlberg nach wie vor bei 41 Prozent.

Dieser Anteil hat sich im Vergleich zu 2013 demnach kaum verändert. Im Bereich des motorisierten Individualverkehrs eine Veränderung zu erreichen, sei ein “sehr schwieriger und langatmiger Weg”, räumte Verkehrslandesrat Karlheinz Rüdisser (ÖVP) am Dienstag bei der Vorstellung der Ergebnisse der im Auftrag der Landesregierung erstellten “kontinuierlichen Verkehrsverhaltensbefragung” (KONTIV) 2017 in Bregenz ein. Ebenso wie sein Parteikollege Landeshauptmann Markus Wallner und Regierungspartner, Mobilitätslandesrat Johannes Rauch (Grüne), versicherte er, “stark daran zu arbeiten”, der Bevölkerung den Umstieg auf Fahrrad und Öffentlichen Verkehr schmackhaft zu machen.

Verlagerungspotenzial

Großes Verlagerungspotenzial sahen Rüdisser und Rauch bei kürzeren Wegen im Alltag. Sieben Prozent aller Strecken, die in Vorarlberg mit dem Pkw zurückgelegt werden, sind im Durchschnitt nicht länger als 1,5 Kilometer, weitere 42 Prozent liegen unter fünf Kilometer. “Hier gibt es ein großes Verlagerungspotenzial, um das wir uns kümmern müssen”, verwies Rüdisser auf die werktags durchschnittlich zurückgelegten Wege von zehn Kilometern in Ballungsräumen und 13,6 Kilometern in ländlichen Regionen. “Diese Distanz ist für ein E-Bike prädestiniert”, sagte Rüdisser.