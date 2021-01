Mobilität und Klima: Das sind die Pläne für 2021

Landesrat Johannes Rauch gab in einem Pressegespräch einen Ausblick auf seine Ressortschwerpunkte für das laufende Jahr.

Digitalisierung

Den Anfang machte der Landesrat mit dem Ressort Digitalisierung. „Wir führen gerade ein Pilotprojekt betreffend Homeoffice für die Beschäftigten der Vorarlberger Landesregierung, das, so hoffen wir, Modellcharakter für das ganze Land entwickeln soll“, so Rauch, er auch auf das Digitalisierungspaket für die Schulen und den Breitbandausbau verwies.

Umwelt- und Naturschutz

Artenvielfalt

Photovoltaik

E-Mobilität, öffentlicher Verkehr, Fahrrad

Die Investitionen in die Bahninfrastruktur, etwa die Fertigstellung der Strecke Lustenau-Lauterach oder die Modernisierung zahlreicher Bahnhofs- und Haltestellenvorplätze, sollen fortgesetzt werden. „Wir arbeiten weiter intensiv am geplanten Radschnellverbindungsnetz in Vorarlberg“, sagte der Mobilitätslandesrat, konkret in folgenden vier Abschnitten: Bereich Rankweil–Götzis und Bereich Klaus–Koblach, Anbindung des Walgaus ans Rheintal und Verbindung der Anrainergemeinden des Lauteracher Rieds. Insgesamt 3,4 Millionen Euro wird in die Radinfrastruktur in den Gemeinden investiert.