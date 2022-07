Mobilität für Pflegedienst

Feierliche Einweihung eines neuen Autos für den Hofsteiger Pflegepool.

Für die täglichen Fahrten zu den Klienten des Pflegepools Hofsteig in den Gemeinden Bildstein, Buch, Kennelbach und Schwarzach stehen dem Pflegeteam insgesamt vier Autos zur Verfügung. Im Zuge des Anschlusses an den Pflegepool Hofsteig im Jahre 2013 konnte Bildstein eines der Fahrzeuge einbringen. Nach 13 Einsatzjahren musste dieses nun aufgrund eines irreparablen Schadens ersetzt werden. Dank des großartigen Einsatzes von Alt-Bgm. Helmut Leite, seines Zeichens langjähriger Obmann des Krankenpflegevereins Schwarzach und Hofsteig-Pools, konnte die Firma Blum als Sponsor für einen neuen Fiat Panda 4×4 gewonnen werden. Das neue Auto ist bereits seit Februar tagtäglich im Einsatz und wurde aber aufgrund der Pandemie erst vor kurzem im Anschluss an einen vom Bildsteiner Chor umrahmten Festgottesdienst in der Basilika in Bildstein von Pfarrer Paul Burtscher gesegnet. Abgerundet wurde der Festakt mit einer Agape, welche vom Team des Krankenpflegevereins Bildstein rund um Obfrau Claudia Gunz organisiert wurde.