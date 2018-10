Mobiles Schlachten soll erlaubt werden

Erlass zur Weideschlachtung könnte noch in diesem Jahr verabschiedet werden.

Kürzlich diskutierten Ländervertreter in einer Telefonkonferenz über das Thema mobiles Schlachten, wie Agrarlandesrat Christian Gantner (ÖVP) auf VN-Anfrage schildert ( den ganzen Artikel hier nachlesen ). Demnach soll noch in diesem Jahr ein Erlass des Ministeriums für einheitliche Regeln in Österreich sorgen.

Das Ergebnis des Telefonats liegt im Gesundheitsministerium und wird am 11. November auf der Veterinärdirektorenkonferenz in Wien diskutiert. „Das Ministerium hat uns versprochen, im Anschluss einen bundesweiten Erlass zu verabschieden“, fährt Gantner fort.

NEOS sehen Versäumnisse

“Bereits im Juni 2016 haben wir aus Gründen des Tierwohls, aber auch im Interesse der Landwirte sowie der Konsumenten einen Antrag zur Ermöglichung der Weideschlachtung im Landtag eingebracht. Denn die möglichst schonende, stressfreie und tiergerechte Schlachtung am Ort der Tierhaltung ist für die Tiere ideal.” Deshalb begrüßen es die NEOS, dass zumindest das Mobile Schlachten durch einen bundesweiten Erlass des Ministeriums noch heuer in Vorarlberg ermöglicht werden könnte. “Es darf in Vorarlberg nicht verboten sein, was in Oberösterreich schon möglich ist. Dass es diesen Zustand bisher gab, ist der Untätigkeit von Landesrat Gantner geschuldet“, kritisiert Matt das zaghafte Vorgehen des Landesrates.