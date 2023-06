MO Catering und WENDEL EVENTS sind sich nicht mehr grün.

Fast zeitgleiche Veranstaltung mit ähnlichem Zielpublikum

Pier69 übernimmt Catering

Otti: "Wir kopieren nicht"

Veranstaltungen seien kaum vergleichbar

Zudem könne man die Veranstaltungen "Königin on Tour" und "Varieté am Bodensee" kaum vergleichen. Erstens liege man preislich bei der Veranstaltung auf dem Schiff deutlich höher, sagt Otti. Zweitens: "Es gibt bei uns zwei Veranstaltungen in Bregenz und jeweils eine in Friedrichshafen und in Konstanz. Dort kommen die Gäste an Bord und genießen die Veranstaltung auf dem Schiff am See. Das Konzept ist grenzüberschreitend angelegt, denn wir wollen mit der Sonnenkönigin bewusst auch den süddeutschen Raum bespielen", so Otti. Zudem sei es auf vier Tage beschränkt. Und dass die weiter entfernten Boarding-Orte Friedrichshafen und Konstanz der Veranstaltung in Dornbirn beim Zielpublikum eine Konkurrenz sein könnten, hält er für fast ausgeschlossen.