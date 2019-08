Mitverantwortung des Fußgängers für Unfall in Vorarlberg

Feldkirch - Zivilrichter hat zu entscheiden, wie er Verschulden aufteilt. Autofahrer und Fußgänger waren alkoholisiert.

Der klagende Fußgänger wurde im Februar 2017 in Schruns abends auf der Durchzugsstraße außerorts vom Auto des beklagten Montafoners von hinten niedergefahren und dabei schwer verletzt. Der deutsche Kläger verlangt im anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch als Schadenersatz 73.000 Euro und die mit 15.000 Euro bewertete Haftung für allfällige Spätschäden aus dem Verkehrsunfall. Er habe wegen der neurologischen Unfallverletzungen sogar sein Studium abbrechen müssen, sagte der 31-Jährige bei seiner Befragung in der gest­rigen Verhandlung.