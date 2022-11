mittwochsLichter im Advent

Die PfarrCaritas lädt via ZOOM unter dem Motto „Kraft und Zuversicht in bewegten Zeiten“ an drei Abenden im Dezember zu den „mittwochsLichtern“.

Der Advent ist für viele Menschen eine Zeit der Vorfreude, in der so manche Kindheitserinnerungen und Sehnsüchte neu aufleben. „Doch auch in diesem Jahr überschatten Krisen und Kriege die adventliche Zeit der Hoffnung und Vorbereitung auf Weihnachten“, sagt Ingrid Böhler, Fachbereichsleiterin der PfarrCaritas. Hier setzen die „mittwochsLichter“ an.

„Kraft und Zuversicht“

„Kraft und Zuversicht in bewegten Zeiten“ - unter diesem Motto stehen die mittwochsLichter in diesem Jahr. „Wir möchten mit diesem Format zu einer Auszeit und Unterbrechung im Alltag einladen“, sagt Ingrid Böhler. Drei Abende im Dezember bieten Gelegenheit, ein wenig innezuhalten, um mit Zuversicht und stärkenden Gedanken auf das kommende Weihnachten zuzugehen. Die „mittwochsLichter“ werden als online-Veranstaltungen via ZOOM durchgeführt. Für den ersten Abend konnte Marina Folie gewonnen werden. Sie spricht am 7. Dezember zum Thema „Trotzdem Ja zum Leben sagen – Zuversicht und Sinn finden in schwierigen Zeiten“. Die weiteren Termine sind am 14. und 21. Dezember.

Hilfe bei technischen Hürden

Auch gerne dabei? „Wir helfen selbstverständlich, mögliche technische Hürden zu nehmen“, sagt Miretta Schneider, die für detaillierte Auskünfte und bei technischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht. Nach der Anmeldung werden die Zoom-Zugangsdaten zugeschickt.

„mittwochsLichter“ – immer Mittwochabend im Dezember von 18.30 bis 19.30 Uhr

7. Dezember: Marina Folie, Krankenhausseelsorgerin: „Trotzdem JA zum Leben sagen“ – Zuversicht und Sinn finden in schwierigen Zeiten

14. Dezember: Marwa Metzler, Life-Coach, Therapeutin und Theologin: „Wie schaffe ich Balance in Zeiten des Wandels?“

21. Dezember: P. Martin Werlen, Probst St. Gerold: „Ein Licht in der Dunkelheit: Suchen – Entdecken – Feiern“

Anmeldung und nähere Infos:

Miretta Schneider, E miretta.schneider@caritas.at, M 0676 88420 4016

