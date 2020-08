Mittendrin statt nur dabei: "EA Sports UFC 4" im Test

Fast schon verstörend realistisch: Die vierte Auflage der MMA-Simulation bietet noch heftigere Fights für Fans, aber auch für Einsteiger.

Herzstück von „UFC 4“ ist wieder der Karrieremodus, in dem man sich seine/n individuelle/n Kämpfer/in erstellt. Diese/r prügelt und kickt sich von Parkplatz-Kämpfen bis in den UFC-Olymp zum „G.O.A.T.“ (Greatest Of All Times). Mit einer hochtrabenden Story wird man glücklicherweise nicht belastet. Zu Beginn der Karriere werden MMA-Frischlinge in die Grundlagen des fesselnden und schön wuchtigen Fight-Gameplays eingeführt: Von harten Schlägen und hohen Tritten im Stand über gnadenlose Clinches (das Umfassen des Nackens des Kontrahenten) bis hin zum strategischen Grappling, also dem Kampf am Boden. Die ersten Siege fährt man recht rasch selbst mit Einsteigerwissen ein. Später bzw. auf höheren Levels ist dann deutlich mehr Finesse gefragt.