Mitten im Blackout geraten die wichtigsten Männer der Ukraine aneinander

Nach schweren russischen Angriffen sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Zehntausende Bewohner weiterhin ohne Strom.

Kritik an langsamen Fortschritten in der ukrainischen Hauptstadt

Selenskyj hatte kritisiert, dass gerade in der Drei-Millionen-Metropole Kiew die Wiederherstellung der Stromversorgung nur langsam vorangehe. "Viele Kiewer Bürger waren mehr als 20 oder sogar 30 Stunden ohne Strom", sagte er am Freitagabend. Er erwarte vom Büro des Bürgermeisters Qualitätsarbeit, sagte er in selten offener Kritik an Klitschko.