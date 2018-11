Mittelschule nimmt Form an

Das ambitionierte Bauprojekt geht in die Endphase.

Egg. Es ist das größte Infrastruktur-Projekt, das jemals in Egg umgesetzt wurde: das Neubauprojekt der Sprengel-Mittelschule der Gemeinden Egg, Andelsbuch und Schwarzenberg mit den Schwerpunkten Handwerk, Sport und Sprachen. Errichtet wird das vierstöckige Gebäude zwischen Altbestand und Bregenzerache in der Parzelle Pfister. Der moderne Schulcampus wird nicht nur großzügige Räumlichkeiten für einen innovativen Unterricht bereitstellen sondern auch die einzige Dreifach-Turnhalle im Bregenzerwald. In jeglicher Hinsicht werden neue Maßstäbe gesetzt.