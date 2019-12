Mittelschule-Luft schnuppern

Klostertaler Volksschüler besuchten die Mittelschule, um diese kennenzulernen.

Mit einem Informationsabend zum Thema „Gezielte Vorbereitung auf den Übertritt – eine Entscheidung zum Wohle des Kindes“ luden Direktor Gert Hronek, Katharina Klaudrat und Ferdinand Sattler die Eltern der Volksschüler ein. Sie erläuterten an diesem Abend das pädagogische Leitbild der Mittelschule Klostertal und informierten umfassend über organisatorische Aspekte des Schultyps, Stunden- und Fächerverteilung, das Notensystem und zusätzliche Bildungsangebote an der Mittelschule Klostertal. Zudem wurde aufgezeigt, welche Möglichkeiten den Abgängern von ihrer Schule offenstehen, wie sie sich in weiterführenden Schulen behaupten und welche Berufslaufbahnen ehemalige Schüler eingeschlagen haben.

Im Anschluss an den Vortrag standen die Lehrpersonen für die Beantwortung von offenen Fragen bereit. Die Volksschüler selbst hatten an einem Vormittag die Gelegenheit, die vielfältigen Angebote der Schule kennenzulernen und in den Schulalltag hineinzuschnuppern. Während eines abwechslungsreichen Vormittags konnten sie einfache physikalische Experimente ausprobieren, sie bei Spielen im Turnsaal austoben, ein kleines Werkstück anfertigen, in der Schulküche Knuspereien backen, in der Schulbücherei schmökern und erste Erfahrungen im Umgang mit Computern sammeln. Dabei wurden sie von Schülern der dritten und vierten Klassen betreut und begleitet.