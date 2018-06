Mittelschule Altach triumphiert im Kleinfeld-Fußball

Die Kicker der Mittelschule Altach gingen im Kleinfeldfußballturnier der Bezirke Feldkirch und Bludenz aus 16 teilnehmenden Mannschaften als großer Sieger hervor.

Die Mittelschule Altach gewann vor der MS Schruns und der MS Klostertal die Bezirksmeisterschaft von Feldkirch und Bludenz im Kleinfeld-Fußball vor weiteren dreizehn Mannschaften. Viele junge Fußballer waren auf der Sportanlage Satteins am Werk, wo in keinen Vereinen dem runden Leder nachjagen. Die guten Leistungen der Schüler sahen Landtagsabgeordneter Harald Witwer, Landesschulsportreferent Christoph Neyer, Ferdl Sattler, Vertreter der Vorarlberger Sparkassen mit Florian Hintringer und Larissa Heiseler und Rainer Schallert vom Schülerliga Fußball OK-Team. Seit mehreren Jahren gibt es in den Bezirken Bludenz und Feldkirch eine Kleinfeld – Meisterschaft. Jeweils acht Mannschaften spielen in Turnierform um den Bezirksmeistertitel.