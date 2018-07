Mitreißender Jubiläums-Musig-Hock

Die kühle Witterung konnte die Stimmung auf dem 20. Musig-Hock auf der Alpe Laguz im Großen Walsertal nicht trüben. Otto Burtscher, Angelika Burtscher und Sabine Zerlauth freuten sich über einige hunderte Gäste und rund 60 Musikgruppen.

Das wohl schönste Volksmusikanten-Treffen im Land auf der Laguzalpe in einem idyllischen Seitental des Großen Walsertals auf 1.584 Metern schreibt Geschichte. Dass heuer in froher Runde das 20. Jubiläum des Musig-Hocks gefeiert werden konnte, ist dem unermüdlichen Einsatz von Otto Burtscher und Tochter Angelika Burtscher zu verdanken, die rund 60 Musikgruppen auf der Alpe willkommen hießen.

Auch in diesem Jahr war der Musig-Hock mit Gruppen aus dem ganzen Ländle und aus dem benachbarten Ausland besetzt. Zum Jubiläumshock war sogar Volksmusik aus dem fernen Kalabrien zu hören, ebenso wie aus Schweiz und aus Liechtenstein. Hubert Pfefferkorn aus Schoppernau führte durch das bunte Programm, das durch eine einzigartige Vielfalt an Volkmusikalischer Begabung geprägt war. Zwischen den zahlreichen Darbietungen, zu denen auch gerne das Tanzbein geschwungen wurde, erklang immer wieder der erhabene Klang des Alphorns zu den Gästen herab, und natürlich war auch die Alphorngruppe Raggal mit von der Partie. Insgesamt waren fast 100 Musikanten und etwa 50 Chorsänger versammelt, welche zum Teil auch gemeinsam auftraten und mit Volksliedern zum Mitsingen animierten. Auch Uschi und Norbert Erath sowie Paul Hehle von „Blieb-a-biz“ begleiteten die Chorsänger.

Freilich war der Beifall am größten, als Otto und Angelika Burtscher selbst das Akkordeon spielten und das musikalische Talent der Familie unter Beweis stellten. Ausdrücklicher Dank ging an den 85-jährigen Otto Burtscher, der angesichts der hohen Anzahl an Teilnehmern sichtlich bewegt war. Angelika Burtscher feierte auf dem geselligen Musig-Hock zugleich mit den versammelten Gästen Geburtstag.