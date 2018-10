Mitreißend und begeisternd

Sänger und Tänzer der Kisi-Kids begeisterten in der Klostertalhalle.

25 Jahre Kisi in Österreich, 15 Jahre Kisi-Kids in Vorarlberg – die sing- und tanzbegeisterten Kinder und Jugendliche feiern in diesem Jahr ein Jubiläum. Bereits zum sechsten Mal gastierten die Vorarlberger Kisi-Kids unter der Leitung von Elisabeth und Christian Röthlin zum Abschluss ihrer Tournee in der Klostertalhalle. Zuvor besuchten sie die Bewohner des Haus Klostertal und überraschten sie mit Liedern. Die Bewohner waren sichtlich erfreut über den Überraschungsbesuch. In der Klostertalhalle stand dann das Musical „Future Stars“ auf dem Programm. Dieses Musical basierte diesmal nicht auf einer Bibelstelle, jedoch handelte es von Hoffnung und Mut, welche man im Glauben finden kann.