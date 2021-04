"Mitarbeiter haben auf Veränderung gewartet"

Seit acht Tagen ist Florian Bachmayr-Heyda Stadtamtsdirektor in Bregenz. In "Vorarlberg LIVE" sprach er über seinen neuen Job.

Mit dem Bürgermeisterwechsel in Bregenzer zog auch ein neuer Stadtamtsdirektor ein. Mit Mitte April übernahm Landesvolksanwalt Florian Bachmayr-Heyda das Amt - neuer Landesvolksanwalt wird der ehemalige Bregenzer Stadtamtsdirektor Klaus Feuerstein.

Fünf Jahre lang war Florian Bachmayr-Heyda Landesvolksanwalt. Er habe in dieser Zeit viel voran gebracht, sagt er am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE" im Gespräch mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer. Es schmerze ihn aber, dass er ein Thema nicht lösen konnte: Schwarzbauten. Bachmayr-Heyda kritisiert die Behörden, die zu spät darauf reagiert hätten oder Unternehmen im Nachhinein Baubewilligungen erteilt hätten. Riedhütten, die hingegen schon Jahrzehnte gestanden sein und "niemanden gestört haben", hätte man abreißen müssen.