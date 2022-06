„Mitanand“ ein Chor-Fest gefeiert

Am vergangenen Wochenende feierte der LIEDERmännerChor sein 100-jähriges Bestehen.

Als nach dem sonntäglichen Frühschoppen oder besser gesagt „Singschoppen“ im Alberschwender Dorfzentrum das letzte Lied angestimmt wurde, konnte der LIEDERmännerChor erstmals nach intensiven Stunden durchatmen. Zwei Tage lang warfen die „Männerchörler“ anlässlich ihres Jubiläumsfestes all ihre Kraft in dessen Gelingen. Das Wetter spielte prächtig mit und die Sonne strahlte mit dem Organisationsteam rund um Obmann Richard Berchtold und Vizeobmann Benno Winder um die Wette. Nicht weniger als 16 Chöre und Ensembles unterhielten die unzähligen Gäste auf den Bühnen in Mesmers Stall, Olgas Saal, der Kirche und der Weinlaube. Das Motto „mitanand singo, mitanand feschto“ wurde ernst genommen und so manch eine oder einer ließ sich von der Gesangslaune anstecken.