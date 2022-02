Mit zwei Sätzen in Führung, doch noch verloren

Erste Heimniederlage des Tabellenführers gegen St. Pölten tut verdammt weh.

Zwei Sätze lang lieferten die Wolfurter ein nahezu perfektes Spiel ab. Die Gäste hatten gegen die Angriffswucht der Hofsteiger nichts entsprechendes entgegenzusetzen. Ab dem dritten Satz stand plötzlich wie eine andere Mannschaft auf dem Feld. Die Niederösterreicher konnten aus der Verteidigung heraus, mit immer mehr Bällen kontern und so immensen Druck erzeugen. Während die Wölfe weiterhin mit Wucht angriffen, zeigten nun die Gäste eine fast perfekte Defensive. Bereits verloren geglaubte Bälle wurden immer wieder zurück gespielt. Die Vorarlberger zeigten sich sichtlich beeindruckt und konnten aber ihrerseits sich auch in der Defensive behaupten. So bekamen die Zuschauer ein sehr attraktives und spannendes Spiel zu sehen. Nachdem bereits der dritte Satz erst in der Verlängerung entschieden wurde, war auch der fünfte Satz an Dramatik nicht zu überbieten. Beide Teams vergaben reihenweise Matchbälle, ehe die Gäste das Spiel für sich gewinnen konnten.



Durch den Punkteverlust hat nun Bisamberg kommende Woche im Auswärtsspiel gegen Waidhofen die Chance, mit einem 3 Punkte-Sieg die Wolfurter noch in der Abschlußtabelle zu überholen.



Die Aufstiegs-Play Off für die 1. Bundesliga startet für die heimischen gleich mit einem Heimspiel: am 6. März ist der Sieger der AVL2 Süd – Hotvolleys Wien – in der Hofsteighalle zu Gast.

Ein Info dazu wird separat verschickt.