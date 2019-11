Mit Weihwasser Asche der Toten bespritzt

Angeklagte gibt zudem zu, dass sie vor Beerdigung aus Höchster Kirche Kerzen und einen Trauerflor gestohlen hat. Gutachten zur Frage ihrer Zurechnungsfähigkeit wird nun erstellt.

Die unbescholtene Angeklagte räumte gestern vor Gericht ein, dass sie am 18. Dezember 2018 in der Höchster Pfarrkirche vor einer ­Beerdigung mit Weihwasser in der Urne die Asche einer ­Verstorbenen übermäßig bespritzt und durchnässt hat. Dazu wird ihr das Vergehen der ­Störung der Totenruhe angelas­tet.

Zudem wird ihr schwerer Diebstahl vorgeworfen. Die 45-Jährige gibt zu, dass sie damals in der Kirche einen Trauerflor, drei Opferkerzen und ein Kerzenglas gestohlen hat. Noch am Tag der Tat konnte sie von der Polizei zu den Straftaten in der Kirche einvernommen werden. Warum sie in der Kirche die Totenruhe gestört und die Diebstähle begangen hat, konnte die Angeklagte am Mittwoch in der Hauptverhandlung am Landesgericht Feldkirch nicht erklären. Aber sie habe zu jener Zeit viel Alkohol getrunken, gab die 45-Jährige zu Protokoll. Richterin Nadine Heim hat gestern noch kein Urteil gesprochen, sondern die Verhandlung zur Einholung eines zusätzlichen Gutachtens zur Frage der Zurechnungsfähigkeit der Beschuldigten zur Tatzeit vertagt.