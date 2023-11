Mit Vollgas in den 63. Dornbirner Fasching

Mit einer großen Party startete vergangenen Samstag die fünfte Jahreszeit in Dornbirn.

Dornbirn. „Isch des nit a Träumle, solle Kläng zum Höra?“, rief Gernot Reumüller von der Dornbirner Fasnatzunft letzten Freitag von den Stufen des Dornbirner Stadtmuseums. Die Dornbirner Innenstadt verwandelte sich pünktlich zum 11.11. in eine närrische Hochburg und genau um 11.11 Uhr wurde die bereits 63. Faschingssaison der Dornbirner Fasnatzunft offiziell eröffnet.

Beinahe hätte das Wetter den Narren einen Strich durch die Rechnung gemacht, „aber wir haben einen besonders guten Draht nach oben und Petrus scheint einfach auch ein begeistertes Mäschgerle zu sein“, so Reumüller erleichtert in seiner Eröffnungsrede. Dementsprechend trocken und bei bestem Faschingswetter ging es direkt in die fünfte Jahreszeit.