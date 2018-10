Mit VOL.AT und Mollback.at iPhone X gewonnen!

Mollback.at, Vorarlbergs Marktplatz für regionale Vielfalt, und VOL.AT verlosten unlängst ein iPhone X. Nun steht die Gewinnerin fest. Wir gratulieren!

Die Produktvielfalt in Vorarlberg ist riesig. So groß, dass man dort sicher alles finden kann was auch auf großen Online-Marktplätzen angeboten wird. Nur fehlt die Sichtbarkeit im Internet, die es erleichtern würde bei Vorarlberger Händlern online oder stationär zu kaufen. Mollback.at bietet eine Riesenauswahl an Büchern, Elektronikartikeln, Computer & -zubehör, Haushaltsgeräte, Lebensmittel, Spielsachen, Büromaterial, uvm und schafft mit dem Fachhandel ein sehr breites Produktangebot und bietet auch den Händlern mit Ihren Know-How und Services eine Bühne an. Vorarlberger Produkte können direkt auf dem Marktplatz gekauft, oder reserviert und im Geschäft abgeholt werden.