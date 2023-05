Mit vier Toren zum ersten Finalsieg

Mit einem überzeugenden Auftritt geht der Raiffeisen RHC Wolfurt in der Best-of-Five Finalserie gegen den RHC Vordemwald mit 1:0 in Führung. Bereits zu Beginn war die Nervosität auf dem Spielfeld zu spüren, doch anstatt Abtasten ging es gleich mit Scharfgeschossen los. Sven Kunz legte nach eineinhalb Minuten mit einem Weitschuss für die Gastgeber vor. Die Wolfurter ließen sich davon nicht beirren und kamen durch einen abgefälschten Schuss von Héctor Gallego bereits eine Minute später zum Ausgleich. Wolfurt´s Arnau Dilmé sorgte für die Vorarlberger in Minute 6 für die Führung, dass die Gäste bis zum Spielende nicht mehr abgeben sollten. Coach David Carrasco hatte nach dem dritten Wolfurter Treffern durch Elias Mark etwas Entspannungsworte in der Halbzeitpause vorzubringen, auch deshalb weil Simon Wuffli den Anschluss nach einen vergebenen Standard verpasste.

Auch nach dem Kabinengang ging die spielerische Dominanz von den Hofsteigern weiter, Aurel Zehrer & Co. ließen den Ball laufen und waren den entscheidenden Schritt dem Gegner immer voraus. Erst eine Blaue Karte gegen Maximilian Erath verschaffte den Vordemwälder die Möglichkeit, die Stimmung in der Halle noch lauter zu drehen. Doch der starke Oriol Manzanero entschärfte und ließ Jean Carlos Levay-Theurer aufs Wäldler Tor laufen, dessen Sturmlauf nur regelwidrig gestoppt werden konnte. Die Anzeigetafel blieb trotzdem unverändert und als die Heimischen das Übergewicht bekamen, zog Daniel Zehrer mit einem Schlenzer in die lange Ecke den Zahn der Aargauer. Zwar verkürzte Sandro Moor noch mit dem 10. Teamfoul zum 2:4 und die Blaue Karte in der letzten Minute gegen Zehrer war der definitive Anschluss und pulsierte das Herzklopfen der Fans in den roten Bereich. Doch Wolfurt bog das Resultat über die Zeit und ließ sich nach Schlusspfiff von den zahlreich mitgereisten Fans entsprechend feiern.