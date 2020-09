Mit vier neuen Spielern einen Traumstart hinlegen

Mit dem Heimspiel gegen den SV Horn startet Austria Lustenau in die neue Meisterschaft der 2. Liga

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau vs SV Horn

Nach der blamablen Vorstellung und dem Aus als Cupfinalist im nationalen Bewerb (1:2 Stripfing) will sich SC Austria Lustenau mit Neocoach Alexander Kiene in der Meisterschaft zum Auftakt von der anderen positiven Seite präsentieren. Die Niederösterreicher aus Horn haben sich mit Ex-Austria Lustenau Stürmer Patrik Eler und mit Lucas Scholl, Sohn von Bayern München Legende Mehmet Scholl, verstärkt. Es wird ein schweres Spiel für die Lustenauer Austria. Dennoch bleibt das Ziel ein Heimsieg. Austria Neuzugang Adriano Bertaccini (20) und Clermont Leihspieler Nael Jaby (19) hoffen auf einen guten Einstand, letzterer wird noch auf der Tribüne Platz nehmen. Mit Innenverteidiger Mathias Maak, Fabian Gmeiner, Baye, Anoff und Bertaccini könnten vier neue Spieler ihr Debüt in der Meisterschaft im Austria Lustenau Dress geben.