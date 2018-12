Mit viel Spaß und Gaudi auf das Schafberghüsli

Nach der mehr als geglückten Premiere in Gargellen gibt es Ende Jänner wieder die Frauen Berg Gaudi.

Gargellen. Am 25. Jänner 2019 ist es wieder so weit. Die Frauen Berg Gaudi Winter geht in die dritte Runde und das Rennen um die limitierten Startplätze hat begonnen. Ob Vollgas-, Gaudi- oder Schneeschuh-Ladies, bei der Frauen Berg Gaudi Winter in Gargellen sind sie alle herzlich willkommen und ein Bergerlebnis der besonderen Art ist garantiert.