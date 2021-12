Mit viel Optimismus in die neue Weltcup-Saison

Der St. Gallenkircher Daniel Zugg ist im Skibergstein eine Größe geworden.

Nach den erfolgreichen Testrennen gaben die ÖSV-Skibergsteiger heute das Aufgebot für den Weltcupauftakt am 16. Dezember in Ponte di Legno / Adamello (ITA) bekannt.

Aus der Nationalmannschaft sind Jakob Herrmann, Christof Hochenwarter, Armin Höfl, Paul Verbnjak, Daniel Zugg sowie Sarah Dreier gemeldet. Nach seinem äußerst erfolgreichen Comeback bei den Tests, geht Armin Höfl, ebenso wie Paul Verbnjak, bei allen drei Disziplinen an den Start. Der Individualspezialist Jakob Herrmann wird den Sprint auslassen und sich auf die Königsdisziplin sowie das Vertical konzentrieren. Daniel Zugg, der sich beim Aufwärmen vor zwei Wochen an der Ferse verletzt hat, ist bis zum Weltcupauftakt wieder fit und wird den Sprint sowie das Vertical in Angriff nehmen.