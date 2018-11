Mit Turniersieg eine erfolgreiche Ära beendet

Beim 8. Weltcup Radballturnier beendete das erfolgreiche Radball-Duo Simon König und Florian Fischer vom ÖAMTC Radfahrer Club Mazda Hagspiel Höchst seine langjährige Karriere.

Simon König startete seine Radball-Karriere 1995 beim RV Lustenau. Er gewann in den Nachwuchs-Klassen Schüler, Jugend und Junioren viele nationale Meisterschaften und internationale Turniere. 2003 wechselte er Mangels eines Partners von Lustenau nach Höchst und erlebte mit Dietmar Schneider viele große Erfolge. Unter anderen steht in dieser Zeit der Gewinn von vier WM-Bronzemedaillen und einem Weltcup-Gesamtsieg zu Buche. Simon darf mit Fug und Recht als einer der besten Torhüter der Welt bezeichnet werden

Florian Fischer ist ein „Eigengewächs“ des RC Höchst und begann 1997 als Schüler unter dem langjährigen Höchster Erfolgstrainer Othmar Schneider. Er war ein stets fleißiger und aufmerksamer Sportler, was sich auch in seiner Erfolgsbilanz wiederspiegelt. Zu den Höhepunkten zählen sicher der 3. Rang bei der Junioren-EM 2005 und die „Silberne“ ein Jahr später. Er brachte es auf insgesamt 50 Weltcup-Turnier-Einsätze, stand 13 Mal ganz oben am Siegerpodest und spielte 15 (!) Finalspiele. Als einziges blieb ihm die Teilnahem an einer Weltmeisterschaft in der 21-jährigen Erfolgsbilanz verwehrt.