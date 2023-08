Mit Traktor abgestürzt und mehrfach überschlagen

In Bildstein ist am Samstag ein 43-jähriger Mann mit seinem Traktor verunfallt. Der alkoholisierte Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Ein 43-jähriger Lenker eines Traktors kam am späten Samstagabend in Bildstein rechts von einem Feldweg ab und überschlug sich in der Folge mehrfach auf dem stark abschüssigen Gelände.