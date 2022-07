Mit toxischem Gut beladenes Frachtflugzeug abgestürzt

Fenster zu, Aircondition aus, im Haus bleiben - nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs Samstagabend im Nordosten Griechenlands haben sich an der Unglücksstelle beißende Dämpfe verbreitet.

Das Bürgerschutzministerium schickte eine Warn-SMS an die Anwohner. Die Antonow An-12 soll zwölf Tonnen "toxisches Gut" an Bord gehabt haben, berichtete der Staatssender ERT. Was genau es war, war vorerst unbekannt. Bei dem Unglück kamen alle acht Besatzungsmitglieder ums Leben.

Aus Serbien nach Jordanien

In der Umgebung sahen und filmten etliche Anwohner den Absturz des Flugzeugs, das bereits in der Luft brannte und deshalb am Nachthimmel deutlich auszumachen war. Zunächst rückte ein Großaufgebot aus Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei an, doch die Rettungskräfte zogen sich bald zurück. "Obwohl wir Masken trugen, war die Luft unerträglich. Es gab nicht nur Rauch, sondern auch beißende Dämpfe", sagte ein Feuerwehrmann gegenüber Journalisten. Zwei seiner Kollegen seien mit Atemwegsproblemen ins Krankenhaus gebracht worden.