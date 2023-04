Mit Techno-Musik zur Auferstehung

Die Junge Kirche Vorarlberg wagt dieses Jahr zu Ostern einen neuen Schritt. Mit Techno-Musik wird am Karsamstag im Domgewölbe die Auferstehung gefeiert.

So wird der Osterrave ablaufen

Der gemeinsame Auftakt bildet das Osterfeuer. Wer am Osterrave teilnehmen möchte, wird danach anstattt in den Dom in den Domkeller gehen. Auch hier werden die liturgischen Themen aufgegriffen, jedoch wesentlich kürzer gehalten. Zudem wird die Messe mit elektronischer Musik untermalt werden. So feiert die Junge Kirche dann bis in die Morgenstunden die Auferstehung Jesu.