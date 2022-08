Mit Starcoach Klose hat Altach den ersten Sieg im Visier

Gegen das Tabellenschlusslicht FK Austria Wien wollen die Rheindörfler drei Zähler einfahren.

Heimspiel – Klappe die Zweite: Acht Tage nach dem Remis gegen den WAC gastiert am kommenden Sonntag FK Austria Wien (17 Uhr) in der Cashpoint-Arena.

Das Spiel im Liveticker

self all Open preferences.

Cashpoint SCR Altach – FK Austria Wien Sonntag, 07.08.2022, 17:00 Uhr, CASHPOINT Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Der SCR Altach gewann 14 Spiele in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien, davon 10 Bundesliga-Heimspiele – jeweiliger Vereinsrekord. Altach erzielte gegen die Austria 46 BL-Tore – so viele wie sonst nur gegen den SK Rapid Wien und den SV Mattersburg.

Der FK Austria Wien gewann fünf der letzten acht Spiele in der Bundesliga gegen den SCR Altach (2U 1N) – so viele wie von den 16 BL-Duellen davor zusammen.

Der SCR Altach erzielte in den ersten zwei Spielen dieser Saison der Bundesliga drei Tore – mehr waren es nur 2017/18 (damals 4). Nur der LASK und Salzburg erzielten in dieser BL-Saison mehr Tore (je 4).

Der SCR Altach traf in den letzten fünf Spielen der Bundesliga und erzielte dabei mehr Tore (9) als in den ersten 11 BL-Spielen des Jahres 2022 zusammen (8).

Atdhe Nuhiu war an allen drei Toren des SCR Altach in dieser Saison der Bundesliga direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assist). Mit drei Torbeteiligungen führt er gemeinsam mit Rasmus Højlund die Scorerwertung an.

Erster Altacher Saisonsieg soll her

Eine Niederlage, ein Remis: Vor dem direkten Duell am Sonntag haben der SCR Altach und FK Austria Wien einen Ex-aequo-Start in die Saison 2022/23 hingelegt. Da die Austria mit der Hypothek von drei Strafpunkten aus dem Lizenzierungsverfahren belastet ist, reisen Manfred Fischer und Co. trotzdem mit einem Rückstand ins Ländle.

Vorausgesetzt der erste Saisonsieg gelingt, könnte Altach den Vorjahresdritten somit am Sonntag auf sechs Zähler distanzieren. Freilich ist es für solche Rechenspielchen noch deutlich zu früh in der Saison und der SCRA wird sich vor allem darauf fokussieren, nach dem über Strecken guten Auftritt gegen den WAC einen weiteren Schritt im eigenen Entwicklungsprozess zu machen. „Wenn wir beharrlich weiterarbeiten, werden die positiven Aspekte in unserem Spiel irgendwann überwiegen“, hatte Miroslav Klose im Anschluss an das Remis gegen die Kärntner prognostiziert.

Beim SCRA ist der Konkurrenzkampf entbrannt: Gelang es Miroslav Klose in Hartberg und zuhause gegen den WAC durch Einwechslungen stets neuen Schwung auf den Platz zu bringen, erschwert sich durch die starken Joker-Leistungen zusehends die Aufgabe des Trainerteams, sich für eine Startelf zu entscheiden.

Mit Felix Strauss und Emanuel Schreiner, die nach ihrer überstandenen Infektion seit vergangener Woche wieder trainieren, dürften zudem gegen die Austria zwei weitere Optionen wieder zur Verfügung stehen und in die Mannschaft drängen.

Bundesliga 2022/2023

3. Spieltag (6./7. August)

Cashpoint SCR Altach – FK Austria Wien Sonntag 17 Uhr; SV Ried – SK Sturm Graz 1:1 (0:1); Wolfsberger AC – LASK Linz 1:5 (0:4); TSV Hartberg – FC RB Salzburg 0:2 (0:0); SK Rapid Wien – SC Austria Lustenau Sonntag 17 Uhr; WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt Sonntag 17 Uhr;

Tabelle: 1. LASK Linz 7; 2. Salzburg 6; 3. Rapid Wien 6; 4. Sturm Graz 5; 5. Ried 4; 6. Lustenau 3; 7. Tirol 3; 8. Hartberg 3; 9. WAC 2; 10. Altach 1; 11. Klagenfurt 0; 12. Austria Wien -2;

4. Spieltag 13./14. August)