Mit "Sperre" nicht einverstanden: Anweiser über Füße gefahren

Obwohl ihm ein Parkplatzanweiser in Dornbirn einen bestimmten Parkplatz verweigerte, soll der Angeklagte auf diesen zugefahren sein. Dabei überrollte er über beide Füße des Anweisers.

Das Auto des Angeklagten rollte am 1. Mai bei einer türkischen Veranstaltung in Dornbirn auf einem Parkplatz über beide Füße eines 20-jährigen Parkplatzeinweisers. Dabei erlitt der 20-Jährige einen Bruch des Grundgliedes der kleinen Zehe am rechten Fuß sowie am linken Fuß eine Mittelfußprellung. Der Autofahrer wurde wegen Nötigung und Körperverletzung angeklagt. Demnach soll er den Einweiser zum Freimachen der Einfahrt zu einem der Abstellplätze genötigt haben. Der 36-Jährige soll auf den 20-Jährigen zugefahren sein. Der Parkplatzeinweiser, so der Strafantrag, sei zur Seite gesprungen und trotzdem angefahren worden.