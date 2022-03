Mit „Sommernachtstraum“ auf Theatertournee

Theatergruppe des Gymnasiums Egg gastiert mit Shakespeares „Sommernachtstraum” in vier Wälder Gemeinden.

47 jugendliche Schauspielerinnen und Schauspieler beteiligen sich an der neuen Produktion. „In dem Stück verbindet sich Romantik und Realismus sowie die Menschen- und Geisterwelt zu einem wunderbaren Ganzen”, erläutert Regisseur Direktor Prof. Ariel Lang. Unter seiner Leitung zeigt die Schulspielgruppe des Borg Egg in der Bühnenfassung von Erich Fried, dass dieses klassische Stück auch ohne aufwändige Drehbühne, pittoreske Bühnenbilder und komplizierte Technik heute noch verzaubern kann. Für Direktor Lang ist viel wichtiger, dass sich Jugendliche intensiv mit der zeitlosen Thematik des Stückes befassen.

Wichtige Unterstützung erhält das Theaterprojekt von Mag. Maria Meusburger-Bereuter, Mag. Johanna Mark, Mag. Elisabeth Marxgut, Mag. Mathias Wachter, Mag. Kristina Keßler, Mag. Daniel Amann und Mag. Hanspeter Sutterlüty. Die Premiere findet am Freitag, 1. April, um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums statt. Theaterinteressierte können sich unter der Mailadresse borg.egg@cnv.at für die entsprechende Aufführung anmelden. Am Aufführungsabend wird dann ein Platz zugewiesen, die Bezahlung erfolgt vor Ort. Für den Besuch der Aufführungen besteht FFP2-Maskenpflicht, weiters gilt die Einhaltung der 3-G-Regel. ME