Mit so vielen Männern war Cathy Hummels im Bett

Schon bei ihrem ersten Auftritt auf dem diesjährigen Oktoberfest in München wurde deutlich, dass Cathy Hummels, die Ex-Frau des Fußballers Mats Hummels, seit ihrer Scheidung vor etwa einem Jahr genug vom Single-Dasein hat.

Sie trug ihr Dirndl mit der Schleife auf der linken Seite, was signalisierte, dass sie für Romantik offen ist. Außerdem verriet sie, dass sie beim Flirten auf dem Oktoberfest es geschafft hat, "zumindest eine neue Telefonnummer in ihren Kontakten zu speichern". Ob es wahre Liebe ist, kann sie noch nicht sagen.

"Küsse auch Frauen"

Sie teilte noch intimere Details in ihrem Podcast, zu dem sie den Moderator Aaron Troschke als Gast eingeladen hatte. Auf die Frage, wie viele Dates es braucht, um von Cathy einen Kuss zu bekommen, antwortete sie lässig: "Nun ja, wenn ich ein bisschen getrunken habe, liebe ich das Küssen unheimlich", und grinste dabei. Sie fuhr fort: "Dann küsse ich auch Frauen in diesem Zustand. Mir ist das völlig egal; ich will einfach nur küssen."

Cathy scheute sich nicht vor der Frage nach der Anzahl der Männer, die ihr Bett geteilt haben. Sie sagte: "Man kann sie an einer Hand abzählen. Ich öffne meine Tür nicht für jeden. Das kann ich nicht; für mich ist das sehr, sehr privat." Es scheint, dass es für die charmante 35-Jährige in der Regel nicht über das Kuscheln hinausgeht. Dennoch hat sie in dieser Hinsicht sicherlich einige Geschichten zu erzählen.

"Bitte hör auf"

Männer, die nicht ordentlich küssen können, haben bei Cathy Hummels keine Chance und ekeln sie sogar an. Sie bemerkte: "Das sind die nervösen Küsser. Die Zunge ist ständig draußen und drinnen, und du denkst nur: 'Okay, bitte hör auf!'" Ein weiteres großes Abturner für sie ist Mundgeruch. Sie hat immer Kaugummi dabei, denn, wie sie es ausdrückte: "Ein Mann kann noch so gut aussehen, aber wenn er schlecht riecht, ist alles vorbei."

Aber wenn jemand Cathy Hummels wirklich gefällt und sympathisch ist, wird es kompliziert, denn wie sie verrät, "die private Cathy ist unglaublich schüchtern." Sie gibt zu: "Wenn mir jemand wirklich gefällt, werde ich seltsam." Deshalb würde sie niemals in einer TV-Kuppelshow wie "Die Bachelorette" teilnehmen, um ihren Traummann zu finden.