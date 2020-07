Mit Singen der Krise trotzen

Der Bildsteiner Kinder- und Jugendchor verabschiedet sich in die Sommerpause.

Dieser Begeisterung verleiht die aktuelle Corona-Krise zwar eine kleine Delle, aber dennoch wurde das lange Warten auf Proben und Auftritte gemeinsam durchgestanden. Die Musikpädagogin lud etwa regelmäßig zu Online-Gesangsübungen ein oder stellte Lieder zum Mitsingen ins Netz. Und zu guter Letzt zeigten die zahlreichen Kinder am Ende des außergewöhnlichen Schuljahres ihre Gesangskünste deren Eltern bei einem kleinen, aber feinen Konzert in der Aula der Volksschule. Dass Singen gut tut und Balsam für die Seele ist sowie das Selbstbewusstsein fördert, war an den strahlenden Gesichtern der kleinen Musikbegeisterten erkennbar. In diesem kleinen Rahmen wurde auch die Co-Chorleiterin Desirée Metzler mit viel Applaus in die Babypause verabschiedet und Kathrin Zandler als neue Assistentin der Chorleiterin vorgestellt. Diese wies darauf hin, dass nach der Sommerpause wenn möglich wieder gemeinsam geprobt werde: „Wer gerne singt und bereits fünf Minuten aufmerksam zuhören kann, darf sich gerne – auch wenn er oder sie außerhalb der Rheintalhanggemeinde wohnt – bei mir melden und beim Bildsteiner Kinderchor mitsingen.“