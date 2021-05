Mit Sieg rückt FC Dornbirn auf einen einstelligen Platz

Trotz schwerer Aufgabe will FC Dornbirn im Duell der Tabellennachbarn in Wien drei Punkte

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Y.V. Austria Wien vs Dornbirn

Die Sportschule Lindabrunn wurde in den letzten Monaten für den FC Dornbirn Trainer Markus Mader (52) zur dauernden Unterkunft vor wichtigen sportlichen Ereignissen. Das Zimmer mit der Nummer 14 in der Sportschule Lindabrunn wird für den Coach der Rothosen noch öfters zum Mittelpunkt des Geschehen wirden. Neun Mal machte Mader aufgrund der neun Lehrgänge für den UEFA- Pro-Lizenz Kurs schon dort Halt und in diesem Jahr wird er schon zum fünften Mal mit dem FC Dornbirn vor dem Duell der Tabellennachbarn Young Violets Austria Wien am Samstag 14.30 Uhr in der Generali-Arena die Vorbereitungen mit der Übernachtung in Angriff nehmen. Ende Oktober dieses Jahres soll die Sportschule Lindabrunn letztmals der Zielort darstellen, wenn die Abschlussprüfung für die höchste Trainerausbildung ansteht.

Das Frühjahr verläuft für die Mader-Schützlinge aus sportlicher Sicht keineswegs optimal. Vier Siege stehen neun Niederlagen gegenüber und der Rückfall auf den zwölften Tabellenplatz hatte das zur Folge. Allerdings kann Dornbirn schon monatelang nicht in Bestbesetzung auflaufen.

Im vorletzten Auswärtsspiel in dieser Saison muss Mader wieder auf das starke Quartett Christoph Domig, Andreas Malin, Lukas Allgäuer und Aaron Kircher verletzungs- bzw. krankheitsbedingt verzichten. Rechtzeitig fit geworden ist Abwehrchef Mario Jokic, der in den letzten Tagen krankheitsbedingt das Bett hüten musste. Jokic wird sicher nicht zur Lustenauer Austria wechseln. Trotz den zuletzt drei Niederlagen in Serie denkt Coach Markus Mader nicht an Änderungen in der Startelf. „Es gibt keinen Grund dafür, weil die Leistungen meiner Mannschaft trotz allem stimmten.“ So wird die Viererabwehrkette mit Timo Friedrich, Felix Gurschler, Mario Jokic und Florian Prirsch zusammen mit Standardkeeper Lucas Bundschuh versuchen endlich wieder einmal die Null zu halten.

„Wir können gegen die starke zweite Garnitur der Wiener Austria auch gewinnen, nur dürfen uns keine individuellen Eigenfehler passieren“, so Markus Mader. Neben dem achtfachten Torschützen Lukas Katnik wird Eigenbau Deniz Mujic als zweiter Stürmer aufgeboten. Nach der Winterpause spielt Young Violets Austria Wien eine starke zweite Saisonhälfte.