Mit Sieg in Linz kann Austria Lustenau die Rote Laterne schon abgeben

Die Heraf-Mannen treffen nach dem 2:0-Erfolg vor einer Woche nun wieder auf BW Linz.

Qualifikationsgruppe, 1. Spieltag

Der Liveticker vom Spiel BW Linz vs Austria Lustenau

Der FC Blau Weiß Linz verlor keines seiner letzten fünf Pflicht-Heimspiele gegen den SC Austria Lustenau (3S 2U), im bisher einzigen Heimspiel in der Bundesliga gegen die Vorarlberger gab es ein 0:0. Die letzte Heimniederlage gegen Lustenau setzte es für die Linzer im Mai 2018 in der 2. Liga (0:2).

Der SC Austria Lustenau gewann zuletzt erstmals seit einem 2:1 im September 2019 in der 2. Liga ein Pflichtspiel gegen den FC Blau Weiß Linz – zwei Siege in Serie gegen die Linzer gab es für die Vorarlberger zuletzt 2019 (jeweils in der 2. Liga).

Der SC Austria Lustenau holte sieben seiner insgesamt 10 Punkte in dieser Saison der Bundesliga auswärts (70%). In den drei Gastspielen unter Andreas Heraf holte Lustenau vier Punkte, mehr als in den ersten acht vor seiner Amtsübernahme (3).

Der SC Austria Lustenau erzielte in dieser Saison der Bundesliga nur acht Prozent seiner Tore in der ersten Hälfte (1 von 13) – der geringste Anteil aller Teams in der Liga. Auf der anderen Seite erzielte der FC Blau Weiß Linz 59% seiner Saisontore in der ersten Spielhälfte (13 von 22) – der höchste Anteil aller BL-Teams 2023/24.

Der SC Austria Lustenau trifft zum zweiten Mal hintereinander auf den FC Blau Weiß Linz – in der Bundesliga blieben die Vorarlberger bisher immer im zweiten Duell sieglos, wenn sie zweimal hintereinander gegen dasselbe BL-Team spielten (2U 6N).

FC BW Linz – SC Austria Lustenau Samstag

Linz, 17 Uhr, SR Walter Altmann (T)

Der Liveticker vom Spiel Altach vs Austria Wien

Der SCR Altach gewann in der Bundesliga 16 Spiele gegen den FK Austria Wien – mehr als gegen jeden anderen Klub. Altach erzielte gegen die Wiener Austria 53 BL-Tore – so viele wie gegen kein anderes Team.

Der SCR Altach gewann in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien drei der letzten vier Heimspiele (1N). Altach feierte gegen den FK Austria Wien 12 BL-Heimsiege – so viele wie gegen kein anderes Team (8 gegen den SK Rapid).

Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga vier der letzten fünf Spiele (1N), nachdem die Wiener Austria in den vorherigen vier BL-Spielen jeweils sieglos blieb (3U 1N). Der FK Austria Wien holte aus den 11 Spielen der Rückrunde 21 Punkte – nur der FC Salzburg (27) in der Rückrunde dieser BL-Saison mehr.

Der SCR Altach kam in dieser Saison der Bundesliga auf 32 Abschlüsse nach Hohen Ballgewinnen (kein Team mehr) und erzielte daraus drei Treffer – nur der SK Austria Klagenfurt (5) mehr.

Der FK Austria Wien blieb in keinem der letzten 24 Spiele nach dem Grunddurchgang ohne Gegentor. Ohne Gegentor in der Bundesliga in einem Spiel nach dem Grunddurchgang blieb die Wiener Austria zuletzt im April 2021 (0-0 beim FC Admira).

Cashpoint SCR Altach – FK Austria Wien Samstag

Altach, Cashpoint-Arena, 17 Uhr, SR Markus Hameter

Der Liveticker vom Spiel Tirol vs WAC

Der RZ WAC gewann in der Bundesliga die letzten drei Spiele gegen die WSG Tirol – erstmals so viele in Folge und damit mehr als in den ersten 11 BL-Duellen zusammen (2S).

Die WSG Tirol erzielte in der Bundesliga gegen den RZ Pellets WAC 32 Tore – mehr als gegen jedes andere Team. Der RZ WAC kassierte im Schnitt 2,3 Gegentore pro Spiel – der höchste WAC-Schnitt in der Bundesliga gegen ein Team.

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga nur eines der letzten acht Spiele in der Qualifikationsgruppe – mit 4:2 beim SC Austria Lustenau in der 30 Runde der Vorsaison (4U 3N). Der RZ WAC wiederum ist seit acht Spielen in der Qualifikationsgruppe ungeschlagen (5S 3U).

Der RZ WAC traf in dieser Saison der Bundesliga bereits fünfmal per Elfmeter (wie sonst nur der SK Rapid), was 17 % der erzielten Treffer der Kärntner ausmacht – anteiliger Höchstwert. Die WSG Tirol wiederum kassierte bereits drei Gegentreffer nach Elfmetern – nur der SC Austria Lustenau (4) mehr.

Die WSG Tirol erzielte in dieser Saison der Bundesliga drei Tore nach einem Einwurf, das ist Ligahöchstwert. Insgesamt fielen in dieser BL-Saison sechs Tore nach Einwürfen.

WSG Tirol – Wolfsberger AC Samstag 17 Uhr