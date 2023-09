Mit Sieg in Klagenfurt kann Austria Lustenau Rote Laterne abgeben

Schwere Auswärtspartie für die Mader-Mannen in Kärnten.

Für die Austria steht am Wochenende das Auswärtsspiel in Klagenfurt auf dem Programm. Nach der Niederlage zuhause gegen die WSG will die Mannschaft endlich wieder punkten. Das wird gegen die Austria aus Klagenfurt nicht einfach, denn die Kärntner präsentieren sich derzeit in ausgezeichneter Form.

Der SK Austria Klagenfurt verlor nach zuvor sieben ungeschlagenen Pflichtspiel-Duellen gegen den SC Austria Lustenau in Folge das bislang letzte Duell, mit 2:4 in Lustenau vergangene Saison der Bundesliga. In Heimspielen ist Klagenfurt seit vier Duellen gegen Lustenau ungeschlagen und verlor nur eines der sechs Heimspiele gegen die Vorarlberger.

Der SK Austria Klagenfurt übertraf den eigenen Expected-Goals-Wert um 5,6 Tore (12 Tore bei 6,4 xG) – mit dem SK Sturm Graz geteilter Bestwert aller 12 Teams in dieser Saison der Bundesliga.

Klagenfurts Sinan Karweina war an acht der 12 Tore des SK Austria Klagenfurt in dieser Saison der Bundesliga direkt beteiligt (5 Tore, 3 Assists) – Bestwert. Als erster Klagenfurter hatte er in sieben aufeinanderfolgenden BL-Einsätzen eine Torbeteiligung (Bestwert zuvor war Markus Pink mit 4 Einsätzen).

Sc Austria Lustenaus Anthony Schmid erzielte beim 2:3 gegen die WSG Tirol seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga. Vier seiner sechs BL-Tore erzielte er gegen die WSG Tirol, gegen den SC Austria Klagenfurt traf er einmal – beim 1:2 im Oktober 2022.

Klagenfurt-Trainer Peter Pacult verlor in der Bundesliga nur eines seiner 10 Heimspiele gegen Vorarlberger Klubs (0:2 mit Rapid gegen Altach 2007) und gewann acht davon. In neun dieser 10 Heimspiele traf sein Team, nur bei der einzigen Niederlage (0:2 gegen den SCR Altach) nicht.





Der Gegner - Austria Klagenfurt

Die Klagenfurter liegen aktuell auf dem fünften Tabellenplatz und mussten in der bisherigen Saison erst eine Niederlage einstecken. In den restlichen Partien gab es vier Unentschieden und zwei Siege. Mit Sinan Karweina hat das Team von Kult-Coach Peter Pacult außerdem den Torschützenlisten-Führenden in ihren Reihen. "Klagenfurt ist gut in Form und hat auch in dieser Saison ihre Leistungen aus den Vorjahren bestätigt", erklärt Markus Mader. "Sie haben eine gute Mannschaft mit viel Routine und kommen vor allem über ihre Zweikampfstärke ins Spiel. Ihre Spielidee ist klar und Klagenfurt steht für unspektakulären, dafür aber sehr effektiven Fußball".



Die Austria

Bei Grün-Weiß war die Enttäuschung nach dem Spiel gegen die WSG groß. Nach Rückstand zur Pause kämpfte sich die Mannschaft zurück in die Partie, um am Ende doch ohne Punkte dazustehen. "Wir hatten uns für das Spiel viel vorgenommen, aber speziell in der ersten Halbzeit hat nichts so funktioniert, wie wir uns das vorgenommen hatten. Vor allem im Spiel mit dem Ball war zu wenig Bewegung zu sehen, dadurch haben uns die Anspielstationen gefehlt. Defensiv haben wir bei den Standards zu viel zu gelassen, da wird es dann schwer", analysiert Mader. Gegen Tiroler machte das Team einen 0:2 Rückstand zur Pause durch zwei Tore von Anthony Schmid wettmachen, doch am Ende reichte es nicht zu Punkten. "Das ist besonders bitter, du kämpfst dich zurück und die Partie und hast das Gefühl, dass jetzt alles möglich ist und dann bekommst du nach individuellen Fehlern wieder das Gegentor. Momentan haben wir die Seuche am Fuß", so der Austria-Coach. Doch in der Trainingswoche galt der Fokus nach der Analyse ausschließlich dem kommenden Gegner.

Der Ticker vom Spiel Klagenfurt vs Austria Lustenau

Kadertechnisch können Markus Mader und sein Trainerteam auf beinahe den kompletten Kader zurückgreifen. Nach der Rückkehr von Pius Grabher in der letzten Woche, trainiert seit Mittwoch auch Kapitän Matthias Maak wieder mit der Mannschaft und dürfte am Wochenende wieder mit von der Partie sein. Lediglich Lukas Fridrikas wird weiterhin ausfallen. Eine erneute MRT-Untersuchung hat die Schambeinentzündung bestätigt. "Die Schmerzen bei Lukas kommen und gehen. So eine Verletzung ist langwierig und leider auch hartnäckig. Er trainiert aktuell individuell und wir geben ihm die nötige Zeit. Die Entzündung werden wir mit Therapie in Griff bekommen, aber es braucht Geduld", so Mader abschließend.

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

8. Spieltag

SK Austria Klagenfurt – SC Austria Lustenau Samstag

Klagenfurt, 17 Uhr, SR Arnes Talic (S)

FC RB Salzburg – FC BW Linz Samstag 17 Uhr

WSG Tirol – Wolfsberger AC Samstag 17 Uhr

LASK Linz – TSV Hartberg Sonntag 14.30 Uhr

SK Rapid Wien – SK Sturm Graz Sonntag 17 Uhr