Mit Sieg in Kitz einen großen Schritt für das Play-off machen

Der EC Bregenzerwald gastiert in Kitzbühel und muss Punkten.

Vier Runden hat der EC Bregenzerwald in der Qualifikationsrunde offen. Die derzeitige Tabellenplatzierung würde ein Weiterkommen in das Pre-Play Off bedeuten, allerdings sind die Verfolger noch lange nicht aus dem Rennen. Auch der EC Kitzbühel kämpft um ein Ticket und lädt am Samstag ab 19:00 Uhr zum Kräftemessen im Sportpark.

Nach dem 3:2 Shootout Erfolg gegen die Wipptal Broncos ist der EC Bregenzerwald iedses Wochenende wieder auswärts gefordert. Im Sportpark Kitzbühel kommt es zum insgesamt fünften Saisonduell mit dem dort beheimateten Alps Hockey League Team. Während des Grunddurchganges verbuchten beide Mannschaften dabei je einen Heimsieg. Danach traf man sich im Halbfinale der österreichischen Meisterschaft wieder, wo der EC Bregenzerwald ein klares 8:3 feierte. Noch deutlicher war der Sieg im Hinspiel der Qualifikationsrunde, 8:0 lautete der Endstand im Messestadion.

Adler Headcoach Charles Franzen wurde daraufhin von seinen Aufgaben entbunden, seither schwingt Jocke Andersson das Zepter bei den Tirolern. Zwei Erfolge mit vier Zählern gegen die Red Bull Hockey Juniors und das EC KAC Future Team folgten, in Sterzing verspielte man erst in den Schlussminuten einen weiteren Punktezuwachs. „Seit dem Trainerwechsel ist Kitzbühel eine andere Mannschaft, kein Vergleich zu dem Team gegen das wir zuletzt hoch gewonnen haben. Sie brauchen dringend einen Sieg, um sich weiter im Rennen für das Pre-Play Off zu halten und werden dementsprechend motiviert auftreten.“, ist sich ECB Headcoach Markus Juurikkala sicher.