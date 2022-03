Mit Sieg in Asiago stürmt EHC Lustenau ins Viertelfinale

In der letzten Runde der Zwischenrunde lösten die Rittner Buam und der EHC Lustenau die letzten Viertelfinal-Tickets.

In der letzten Runde der Zwischenrunde lösten die Rittner Buam und der EHC Lustenau die letzten beiden vorzeitigen Viertelfinal-Tickets. Lustenau setzte sich bei Asiago, dem Sieger der Master Round, klar mit 5:2 durch.

Mit einem 5:2 Erfolg auswärts bei Asiago erkämpft sich der EHC Lustenau die fixe Qualifikation zu den Play-Offs der Alps Hockey League. Das Team von Mike Flanagan, welches ohne die Spieler Philipp Koczera, Lucas Haberl und Robin Wüstner auskommen musste, zeigt eine überzeugende Leistung beim Tabellenführer. Gestützt auf einen Top-Torhüter agiert die Verteidigung des EHC sehr souverän und in der Offensive nützen die Stürmer die sich bietenden Gelegenheiten.

Mit viel Engagement startete Lustenau in das Spiel und setzte die Gastgeber von Beginn an unter Druck. Schon in der 6. Minute erstmals Jubel beim EHC. Einen Schuss von Albert Krammer konnte Asiagos Schlussmann Valini nur abprallen lassen. Kevin Puschnik reagierte als erster und nutzte den Rebound zum 1:0 für Lustenau. Die Gäste machten weiter Druck und erzielten in der 9. Minute den zweiten Treffer. Ein schönes Zuspiel verwertete Elias Wallenta mittels Onetimer aus spitzem Winkel zum 2:0. Dem noch nicht genug setze Lustenau weiter nach. Wiederum war es Elias Wallenta, der nach idealem Zuspiel von Chris D’Alvise dem italienischen Torhüter mit einem Schlenzer ins kurze Kreuzeck in der 13. Minute nicht den Funken einer Chance ließ. Erst im Powerplay in der 16. Minute kam Asiago zum ersten Treffer. Aus einem Gestocher vor Torhüter Hanses erzielte Marek Vankus den 1:3 Anschlusstreffer.

Die ersten Minuten im zweiten Spielabschnitt gehörten den Gastgebern, ohne Lustenau jedoch ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Nach dieser Drangphase konnte sich Lustenau nach rund fünf Minuten wieder etwas befreien und brachte Asiago mit einem aggressiven Forechecking immer wieder in Bedrängnis. In der 27. Minute hatte Stefan Häußle die große Möglichkeit auf 4:1 zu erhöhen, scheiterte jedoch an der Querlatte der Torumrandung. Der Druck der Italiener verstärkte sich wieder, doch die Lustenauer Abwehr rund um Goalie Erik Hanses agierte sehr souverän. Bei einem Pfostenschuss – eine Minute vor Drittelsende - hatte Lustenau Glück. So ging es mit dem 3:1 Vorsprung für Lustenau ins letzte Drittel.

Denkbar schlecht beginnt der letzte Spielabschnitt. Nach genau 16 gespielten Sekunden verkürzt Lorenzo Casetti durch einen Schlenzer ins Kreuzeck auf 2:3. Asiago drängt auf den Ausgleich, doch Lustenaus Keeper Erik Hanses kann sich mehrmals auszeichnen. In der 48. Minute Pech für Lustenau, denn Remy Giftopoulos trifft nur die Latte. Im Gegenzug kann sich Lustenau Torhüter bei einer 1:1 Situation abermals auszeichnen. In der 51. Minute tankt sich Elias Wallenta auf der Seite durch, den idealen Querpass verwertet Kapitän Max Wilfan zum vorentscheidenden 4:2. Fünf Minuten vor Spielende hat Chris D’Alvise die endgültige Entscheidung auf dem Schläger, doch scheitert er am italienischen Torhüter. Zwei Minuten vor Spielende ersetzt Asiago den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler. Stefan Hrdina erkämpft sich im eigenen Drittel den Puck und trifft aus dem eigenen Drittel heraus das verwaiste Tor von Asiago. Somit gewinnt Lustenau auswärts bei Asiago mit 5:2 und qualifiziert sich somit für die Play-Offs.

