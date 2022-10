Mit Sieg beim Neuling winkt sogar der zweite Platz

SPG SCR Altach/FFC Vorderland gastiert in Oberösterreich.

„Aufgrund des kleinen Spielfeld und deren extrem schlechten Zustand kann meine Mannschaft das Kurzpassspiel nicht so richtig umsetzen und auch die Betonmauer wird nicht leicht zu knacken sein", so SPG SCR Altach/FFC Vorderland Coach Bernhard Summer, zwei Tage vor seinem 55. Geburtstag. Der Aufsteiger Kleinmünchen/BW Linz ist auswärts ein sehr unangenehmer Gegner. Die Oberösterreicherinnen haben erst fünf Treffer erzielt aber auch erst neun Gegentreffer einstecken müssen. Verena Müller und Co. winkt mit dem zweiten Auswärtssieg sogar der zweite Tabellenplatz, weil Sturm Graz auf Spitzenreiter St. Pölten trifft. Mit Anna Bereuter und Sandra Aloi kommen zwei zuletzt verletzte Spielerinnen zurück ins Aufgebot, Coach Summer hat die Qual der Wahl. Aber allzuviel Veränderungen muss er nach den zuletzt drei Siegen und dem Torverhältnis von 17:1 sicher nicht vornehmen. Im Auftritt in Kleinmünchen setzt Summer natürlich auf das Sturmduo Maria Agerholm Olsen (7 Tore) und Eileen Campbell (5 Tore).