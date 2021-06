Mit sehr viel Qualität die Achillesferse begraben

SC Austria Lustenau verstärkt die Defensive mit zwei starken Innenverteidigern.

Leo Mätzler wechselt auf Leihbasis für ein Jahr vom SCR Altach nach Lustenau. Der gebürtige Dornbirner war im letzten Jahr an den FC Will verliehen. Mätzler wurde in der Vorarlberger Akademie ausgebildet und kam in der vergangenen Saison in der Schweizer Challenge League auf 18 Einsätze. In Lustenau soll das Talent nun seine nächsten Schritte machen. Die Austria würde im Falle eines Verkaufs des 1,86m großen Innenverteidigers an den Transfererlösen beteiligt.