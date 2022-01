Mit Schneepflug kollidiert - Totalschaden an Pkw

Eine Fahrzeuglenkerin war am Donnerstagmorgen in Bartholomäberg unterwegs, als sie ins Rutschen geriet und mit dem Räumschild des Schneepflugs kollidierte.

Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Donnerstag, 20.01.2022 gegen 07.37 Uhr auf der Bärgerstraße (L 96) von Bartholomäberg kommend in Richtung Schruns. Auf Höhe der Hausnummer 3 kam ihr ein Schneepflug entgegen, welcher von einem 22-jährigen Mann gelenkt wurde. Der Lenker des Schneepfluges hielt sein Fahrzeug an, um der 18-Jährigen das Ausweichen in eine Hauseinfahrt zu ermöglichen.