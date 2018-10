Mit Schlussoffensive noch einen Punkt fixiert

Mit einer tollen Moral sicherte sich der FC Nenzing gegen SV Lochau noch einen Punkt in einem Spiel mit vielen Höhen und Tiefen.

In den ersten 20 Minuten passierte nicht viel. Beide Mannschaften spielten sehr vorsichtig und die Abwehrreihen standen kompakt und ließen keine Chancen zu. Die erste nennenswerte Aktion hatten dann die Gäste, als Rupp den Ball am langen Eck vorbei schoß. Aus dem Nichts der Führungstreffer für Nenzing.

Tarik Öztürk , der das erste Mal in der KM von Anfang an auflief, flankte von der linken Seite auf Rochus SCHALLERT . Dessen Kopfball wurde von einem Lochauer noch abgefälscht und der Ball landete zum 1 : 0 im Tor der Lochauer.