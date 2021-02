Mit Schlepper umgekippt - 59-Jähriger verletzt

In Lingenau kam es am Dienstagvormittag zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein Landwirt unbestimmten Grade verletzt wurde.

Ein 59-jähriger Landwirt war am Dienstag, gegen 10.20 Uhr, in Lingenau mit seinem Schlepper (AEBI) damit beschäftigt, Gülle auszubringen. In einem abschüssigen Bereich kippte der Schlepper um und kam auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Aufgrund der Verletzungen war es dem 59-Jährigen nicht möglich, sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien. Ein Mobiltelefon führte der Mann nicht mit sich. Ein unbeteiligter Zeuge bemerkte den Vorfall und verständigte die Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit. Nach erfolgter Erstversorgung vor Ort wurde der 59-Jährige mit dem Notarzthubschrauber "C8" ins LKH Feldkirch geflogen. Der Landwirt wurde unbestimmten Grade verletzt.